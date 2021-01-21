الثروة السمكية تحذر: 1 ملليجرام من سم سمكة الأرنب يقتل الإنسان

سمكة الأرنب لها عيون كبيرة داكنة وأفواه صغيرة تشبه أفواه الأرانب، مما جعلها ذات اسم أسماك الأرنب، ويصل طولها بعد النمو إلى 53 سم، ولها ميزة أخرى وهي زعانفها القوية التي تتكون من شوكتين، والزعانف الظهرية المدببة، والمعروف عن جميع أسماك الأرنب أنها نهارية يعيش بعضها في المياه، بينما يعيش البعض الآخر بين الشعاب المرجانية.





وتعد أسماك الأرنب آكلة للأعشاب، وتتغذى على الطحالب أيضا، وتعتبر أسماك الأرنب من أسماك السطح، حيث يتم صيد العديد منها للحصول على الطعام، ومنها أنوع ملونة يطلق عليها سمك الثعلب، يتم الاحتفاظ بها كأسماك زينة في الأحواض.





أما السمكة السامة منها، وفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، تتسبب في تسمم السيجواتيرا وهو أكثر أنواع تسمم المأكولات البحرية شيوعا، ومستوطنة في المناطق الاستوائية ذات المياه الدافئة، معظمها يزدهر وجوده على السطح خلال فصلي الربيع والصيف، ويعد العامل المسبب في التسمم هو ciguatoxin ، هو مركب استر مستقر للحرارة يتركز في تغذية الأسماك على "الدينوفلاجيلات" السامة.

قال الدكتور عاطف صلاح، مدير إدارة المصايد بهيئة الثروة السمكية، إن هناك أسواقا تبيع بعض الأسماك السامة، موضحا أن: هناك ما يقارب 17 نوعا في الأسواق، و الأكثر انتشارا سمكة أرنب البحر أو القراض القاتلة.وتابع "صلاح" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، سمكة الأرنب تحتوي على كمية سموم كبيرة، منوهًا بأنه يمكن أن تقتل الإنسان عن طريق 1 ملي من سمها، مشددا على ان السمكة الواحدة يمكن أن تنهي حياة أكثر من 25 فردا.وأشار إلى أن السم داخل السمكة متواجد في كل من الأمعاء واللحم والخياشيم والجلد، منوها إلى أن هذه السمكة تحتاج إلى طريقة تعامل مختلقة عن أي سمك.