ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم أحداث الكابيتول هيل .. جو بايدن يجدد الثقة في كريس وراي رئيسا لـ FBI

الخميس 21/يناير/2021 - 09:17 م
كريس وراي
كريس وراي
Advertisements
على صالح
قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيجدد الثقة في مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي ويخطط لإبقائه في المنصب.

يُمنح مدراء مكتب التحقيقات الفيدرالي فترات مدتها 10 سنوات ، مما يعني أن قيادة المكتب لا تتأثر عمومًا بالتغييرات في الإدارات الرئاسية. لكن المتحدثة باسم بايدن ، جين بساكي ، كانت غير ملتزمة بشكل ملحوظ عندما سُئلت في أول مؤتمر صحفي لها الأربعاء عما إذا كان بايدن يثق في راي. 

وقالت بساكي "لم أتحدث معه بشأن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي راي على وجه التحديد في الأيام الأخيرة".

يوم الخميس، غردت: "لقد تسببت في موجة غير مقصودة بالأمس ، لذا أردت أن أوضح بوضوح أن الرئيس بايدن ينوي إبقاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي في منصبه ولديه ثقة في الوظيفة التي يقوم بها".

يحتفظ راي بمنصبه حتى في الوقت الذي يخضع فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى للتدقيق لاستعداداتهم قبل أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول، حيث يجري المفتش العام بوزارة العدل ومكاتب المراقبة الأخرى التحقيقات الآن.

وتم تعيين وراي في عام 2017 من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد إقالة ترامب جيمس كومي. 

وأصبح راي في وقت لاحق هدفًا متكررًا لهجمات ترامب ، بما في ذلك الانفصال العلني عن الرئيس بشأن قضايا مثل مكافحة الانتيفا وتزوير الناخبين والتدخل الروسي في الانتخابات. 

وأدى الانتقاد إلى تكهنات بأن ترامب قد يقيل راي بعد الانتخابات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر صورا لمشتبه بهم في أحداث الكابيتول هيل ويواصل الاعتقالات

متزامنة في جميع الولايات.. تحذير خطير من الـ FBI بشأن احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

FBI: تعرفنا على 29 ممن اقتحموا مبنى الكابيتول.. وسنعاقبهم أينما كانوا

خوفا من أنصار ترامب.. أين سيتواجد بايدن ليلة التنصيب؟

أمريكا... احتجاز أكثر من 100 شخص بسبب أحداث الكونجرس

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

ترشيحاتنا

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

عوض تاج الدين: إجازة نصف العام خففت من إصابات كورونا

عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

المقاولون العرب يكشف سر تراجع مستواه بالشوط الثاني وفوز الأهلي بثلاثية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور