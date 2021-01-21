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تعليم

عميدة تمريض حلوان: نقوم بتطوير الكتب الدراسية لمواكبة سوق العمل

الخميس 21/يناير/2021 - 10:45 م
د. صفاء صلاح
د. صفاء صلاح
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إسلام خالد
طالب أعضاء البرلمان وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار بإعلان معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات والجامعات، حيث إن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، كما تمت المطالبة أيضا بتطوير الكتب الجامعية لمواكبة التطور وسوق العمل. 

وعلى ضوء ذلك صرحت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، أن الكلية حريصة على مجابهت التطورات فى المجال الطبي وأن يتم تطوير المناهج الدراسية الطلاب لتلائم مواكبة لسوق العمل والتطور المحيط.

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وأشارت الدكتورة صفاء على أنه لا بد الطالب من عدم الاكتفاء بالكتاب الجامعي وأنه يجب على من زيادة حاصلته العلمية بإطلاع  على الكتب والمصادر العلمية، وأن الكلية بتعاون مع الجامعة تقوم بتوفير العديد من الكتب العربية والأجنبية والمصادر الطبية الكبيرة من خلال مكتبة الكلية والتى يتم تخصيص أوقات لطلاب الكلية الاطلاع كما أن المكتبة مزودة بخدمة الانترنت لزيادة البحث والطلاب، مع تواجد دكتور مشرف على الطلاب للمساعدة ولتوجيه  وبذلك يتكون لدى الطالب وعى معرفى ويصبح قادر على تطبيق  التعليم الذاتى.

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وكان قد طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقًا لأهواء شخصية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.

وانتقد "البياضي"، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل في الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها.
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