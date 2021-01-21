الثروة السمكية: سم سمكة القراض يصل للعضلات ويقتل 25 شخصا

قال الدكتور عاطف صلاح، مدير إدارة المصايد بهيئة الثروة السمكية، إن سمكة القراض تتسبب في مشكلة للصيادين، بسبب امتلاكها فكين قويين تقطع شبكات الصيد، موضحا أن الهيئة أصدرت قرارات بمنع صيدها وتداولها في الأسواق كنوع من الحماية المطلوبة للشعب.





واسترسل: نحن بصدد عمل خطة بالتعاون مع وزارتي البيئة والصحة وصحة الحيوان، والقوات المسلحة، لإدارة سمك القراض وتأثيراتها البيئية والاجتماعية، وبحث أمثل الحلول للاستفادة منها.





وشدد على أن سم سمكة القراض مفيد في مجال الطب، محذرا المواطنين من أن سمها يصل إلى العضلات أي اللحم، ولذلك ينصح بعدم التعامل معها.

وتابع "صلاح" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن سمكة الأرنب تحتوي على كمية سموم كبيرة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تقتل الإنسان عن طريق 1 ميلي من سمها، والسمكة الواحدة يمكن أن تنهي حياة 25 فردا.