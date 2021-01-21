الثروة السمكية: لدينا أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم

قال عاطف صلاح، مدير إدارة المصايد بهيئة الثروة السمكية، إن المصايد في مصر تبدأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة، فيما يعرف بالمصايد البحرية، مشيرا إلى وجود 4 بحيرات شمالية تتصل بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى البحيرات الداخلية.





وتابع "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تمتلك بحيرة ناصر، والتي تعد أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، موضحا أن كل هذه المصايد ما هي إلا مصايد طبيعية.



وأردف أن الدولة اهتمت بالبحيرات خلال عامين بشكل كبير، نتيجة اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن بحيرة المنزلة تغيرت 180 درجة.





وأضاف أن بحيرة المنزلة تم تطويرها وتعميقها، وشهدت نقلة نوعية كبيرة نتيجة اهتمام الرئيس، شعر بها الصيادون.