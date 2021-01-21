دويدار: رد فعل أطفالي على الحلقة الأولى من الاختيار كان مؤشر نجاح

قال الكاتب باهر دويدار، إن نجاح مسلسل "كلبش" سبب ترشيحه في كتابة مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أنه لم ينم حين تم تكليفه بالمسلسل.





وأضاف دويدار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه وضح للشركة أن المسلسل سوف يتم محاربته، خاصة أن الجماعات الإرهابية سوف تبحث عن غلطة واحدة للهجوم على المسلسل وإثبات عدم مصداقيته.





وأكد أنه لولا مساعدة القوات المسلحة لم يكن سيخرج مسلسل الاختيار بهذه الصورة، لافتا إلى أن تعدد واختلاف التفاصيل كانت المهمة الأصعب حين بدأ في كتابة "الاختيار".





وأشار إلى أنه قضى 6 شهور في مقابلة أسر الشهداء قبل البدء في كتابة المسلسل، وظل يكتب في المسلسل قبل الدخول إلى شهر رمضان بأيام قليلة، قائلا: أكثر ما كان يشغلني أثناء كتابة المسلسل المراجعة والتدقيق.





وأردف: رد فعل أطفالي على الحلقة الأولى من الاختيار كان مؤشر نجاح بالنسبة لي، وأكثر ما أسعدني ردود فعل الأطفال على المسلسل.