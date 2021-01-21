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طبيب من أمريكا: حصلت على لقاح فايزر وهذه أعراضه الجانبية| فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 09:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور وليد شوقي الباحث في كلية الطب بجامعة نيويورك، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في تزايد مستمر في أمريكا، مضيفا:" تخطينا 400 ألف وفاة بسبب الفيروس".

وأضاف وليد شوقي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" الاتجاه الحالي التركيز على تطعيم الأمريكان وبايدن يرغب في زيادة معدل التطعيمات لحل أزمة فيروس كورونا".

وتابع وليد شوقي:"  كل الاطباء العاملين في المجال الطبي يحصلون على لقاح فايزر وموديرنا، وأنا حصلت على لقاح فايزر واي مواطن امريكي عمره أكثر من 65 سنة يحصل على التطعيم وفق أولويات الحصول على اللقاح".

وأكمل وليد شوقي:"  حصلت على التطعيم وشعرت بألم خفيف مكان التطعيم واستمر لعدة ساعات فقط ثم اختفى ولكن الاعراض الجانبية  المسجلة هي شعور البعض بارتفاع درجات الحرارة والإرهاق بعد الحصول على التطعيم ".

 وأكمل وليد شوقي:"  الرئيس الامريكي  بايدن اكد انه سيكون هناك قوانين صارمة على ارتداء الكمامات في الولايات الأمريكية".

 ولفت وليد شوقي:" حكام الولايات الأمريكية وضعوا إجراءات احترازية والولايات فرضت غرامات على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة "
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