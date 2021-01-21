عودة كبيرة.. شوبير يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي الأسبق على مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي "3_0".





وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا "‏عودة كبيرة امام فريق عنيد".





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيف المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .





افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي افشة.



