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استرونج اندبندت وومن.. حكاية طالبة لقبت بـ معلمة السمك وهوايتها الكيك بوكسنج.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:04 ص
المعلمة تغريد
المعلمة تغريد
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حياة عبد العزيز - تصوير : يمنى عبد الظاهر
«طالبة، معلمة، كابتن».. ثلاثة ألقاب حملتها تغريد العطار، صاحبة الـ 20 عامًا، اللقب الأول هي طالبة في كلية الخدمة الإجتماعية في الفرقة الرابعة، واللقب الثاني اكتسبته خلال عملها في محل السمك الخاص بوالدها بعد مروره بأزمة مرضية، جعلتها تضع المسئولية على عاتقها وتقف رفقة شقيقها الأكبر في المحل، أما عن اللقب الثالث وهو لممارستها رياضة الكيك بوكسنج.

تغريد العطار تقطن في الجيزة بالتحديد بمنطقة فيصل، يبدو على ملامحها البراءة، لكنها تمارس عمل اعتقدناه جميعا أنه للرجال فقط، وهو «معلمة سمك»، فبالرغم من صغر سنها إلا أنها ترتدي الملابس الشبابية بعيدة عن كونها فتاة، فترتدي التي شيرت الفضفاض مع البنطلون الملطخ بقشور السمك الموضع داخل البوط الأبيض، مرتدية الحجاب بطريقة عشوائية دون أن تظهر خصلات شعرها.

تبدأ تغريد يومها في الساعة السادسة صباحًا، تستيقظ على صوت والدتها ووالدها، الذين يضعون ثقتهما بها منذ الصغر، «قومي يا تغريد عشان المحل»، تنهض الفتاة العشرينية من سريرها بهمة ونشاط، تتناول الفطار الخفيف، ثم تتجه مع والدها أو شقيقها لتفتح محل السمك الخاص بهما وهي تناجي ربها «يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم».

ترفع الأبواب الصاج لأعلى، وتحضر الماء للرش أمام باب المحل، ثم تضع شادر الأسماك فارغًا، وحين تدق الساعة العاشرة صباحًا يأتي مساعدي تغريد بالمحل «صبيان»، ليبدأ كل منهما في دوره، الأول يقوم بتقطيع الخضروات كالبصل والجزر والبقدونس وغيرهما، والآخر يطهي الأرز على نار هادئة، ومن جهة أخرى تغريد تقف على أعتاب المحل تستلم السمك من التاجر.

ومن هنا يبدأ عملها الشاق بين استلام طلبات الزبائن والمناهدة في الأسعار، وتحضير الأوردات لتسليمها في الموعد المحدد، وبين البيع والشراء، تقوم تغريد بتنظيف السمك وتطهيه أيضا بمساعدة الصبيان بالمحل.

وبالرغم من صعوبة عملها في محل السمك، إلا أن تمارس هوايتها الكيك بوكسنج بعد الإنتهاء من ساعات العمل، حيث تذهب إلى التمارين في تمام الساعة 9 مساء وتنتهي منها وتعود إلى المنزل بعد يوم ملئ بالانجازات، "أنا فخورة بكل اللي بعمله".

ومن خلال حديثها لـ "صدى البلد"، تمنت تغريد أن محل السمك الخاص بها يكون له أكثر من فرع، ويصبح سلسلة مطاعم سواء داخل أو خارج القاهرة.
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