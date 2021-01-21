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توك شو

تامر أمين: قناة ألمانية تحاول نشر الأكاذيب عن مصر

الخميس 21/يناير/2021 - 10:35 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قناة ألمانية تحاول نشر الأكاذيب عن مصر والتحريض عليها، موضحًا "هناك تحالف من قنوات الشر تريد الفوضى بمصر".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن "تلك القنوات تتحرك بـ الأموال وهدفهم الأساسي الحديث عن الأشياء التى يحصلون منها على أموال".

ولفت إلى أن إنتاج تلك القنوات أصبح مضحكة، معلقًأ: "أنا بستغرب من الناس اللى تستمع لـتلك القنوات".

وأشار إلى أن "تلك الجماعة المجرمة تنشر أشياء ويستمعون لها، ويقولون أشياء محرجة وتكسف" وأوضح أن "الإرهابي محمد ناصر يقول أشياء ولا يعلم معناها، ولا يفهم ما يقول عن مصر".
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