تامر أمين: قناة ألمانية تحاول نشر الأكاذيب عن مصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قناة ألمانية تحاول نشر الأكاذيب عن مصر والتحريض عليها، موضحًا "هناك تحالف من قنوات الشر تريد الفوضى بمصر".





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن "تلك القنوات تتحرك بـ الأموال وهدفهم الأساسي الحديث عن الأشياء التى يحصلون منها على أموال".





ولفت إلى أن إنتاج تلك القنوات أصبح مضحكة، معلقًأ: "أنا بستغرب من الناس اللى تستمع لـتلك القنوات".



