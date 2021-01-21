أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي إن جيرالدو جناح الفريق السابق سيحصل على رقم أقل من 500 ألف دولار بعد فسخ عقده، مشيرا إلى أنه توصل للاتفاق المناسب لكل الأطراف.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهائي "القرن" الأفريقي الذي أقيم منذ شهرين على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي.
تقدّم مسئولو نادى بيراميدز بخطاب رسمي إلى اتحاد كرة القدم من أجل الاستعانة بحكام أجانب خلال مواجهة الأهلى فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها 26 يناير الجارى.