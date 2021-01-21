الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، 6 مباريات وتغريمة 5 آلاف دولار.





وجاء قرار الكاف ضد اللاعب بسبب ما صدر منه خلال مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الإفريقية.





مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة ال 24 شهرًا المقبلة،بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار لسوء السلوك مع حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلي التونسي.





يذكر أن أحمد الشيمي بصق في وجه حكم المباراة نور الدين الجعفرى، بعد وداع الكونفدرالية.