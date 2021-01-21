بيومي: انقسام الأطراف السياسية بالعراق أحد أسباب الهجوم الإرهابي.. فيديو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سياسة وزارة الخارجية المصرية ادانة كافة الاعمال الإرهابية التي تحدث في المنطقة.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية علي الوفاق بكافة المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها لمحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة والتي يتقدمها الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.





وأشار إلي أن علاقة مصر بالعراق علاقة وطيدة، وتضم جالية مصرية ضخمة، موضحا أن الانقسام الذي حدث للأطراف السياسية في العراق هو أحد أسباب الهجوم الإرهابي.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تدين الهجومين الإرهابيين في بغداد وتؤكد دائما وقوفها إلي جانب العراق.



