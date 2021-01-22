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محافظات

افتتاح مسجد الرحمة بمركز باريس في الوادي الجديد.. اليوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:02 ص
اليوم .. افتتاح مسجد
اليوم .. افتتاح مسجد الرحمة بمركز باريس في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تفتتح مديرية أوقاف الوادي الجديد، ،اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمركز باريس، ضمن خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وإنشاء المساجد.

وأوضح الشيخ محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مسجد الرحمة الذى سيجرى افتتاحه يقع على مساحة 150م وبتكلفة مليون و750 ألف جنيه.

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وأكد شاهين، في بيان صحفي له، أن المسجد تحت إشراف كامل من الوزارة، ويساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة  التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب وجموع المواطنين.

وأشار شاهين، إلى الحملات الموسعة التي نظمتها المديرية لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
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