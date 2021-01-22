اجتماع "أون لاين ".. رئيس اتحاد طلاب علوم عين شمس: نسعى لتوفير فرص تدريب

قال "محمد سيد " رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس ، إن الأنشطة الطلابية تعمل بشكل إيجابي عبر صفحة الإتحاد الطلابي الخاصة بالكلية عبر الموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .





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كما أوضح " سيد " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن الكلية قد عقدت اجتماعها مع كافة كليات العلوم بجامعات مصر المختلفة بحضور كل من رؤساء الإتحادات بكليات العلوم، لافتًا الي حرصهم علي التواصل الدائم بين طلاب الكليات وتبادل الخبرات بين رؤساء الإتحاد وذلك عبر برنامج زوم .





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ولفت رئيس الاتحاد الى مناقشة مشكلات الطلاب وكيفية حلها من خلال الإتحاد الطلابي بالإضافة الى دور طلاب الكليات في مساندة نقابة العلميين و تعريفهم الدور الأساسي لها.





واستطرد ، أنه قد أثمر هذا اللقاء سبل للتعاون مع عدة هئيات لاتاحة فرص تدريب لطلاب كليات العلوم في مصر.





والجدير بالذكر انه قد أكد الطالب محمد سيد رئيس إتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس في تصريحات سابقه له ، علي أن الأنشطة الطلابية بالكلية تعمل " أونلاين " عبر الإنترنت، لافتًا الى إعداد خطة عمل محكمة بإشراف الدكتور "محمد رجاء" عميد الكلية وذلك بعد اعتماد الدراسة عن بعد بقرار مجلس الوزراء بسبب الموجة الثانية لانتشار عدوى فيروس كورونا.





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وأوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أن أهم خطط الاتحاد الطلابى الآن هى إعداد معسكر عبر الإنترنت وذلك بضوابط و أساسيات حتى يستفيد الطلاب منها، حيث أن المعسكرات تعتبر أهم انشطة الاتحاد الطلابي التي ينتظرها الطلاب كل عام.









وأشار رئيس اتحاد طلاب علوم عين شمس الى تجهير اللجنة الفنية لإعداد حفلة عبر الإنترنت ليغنى فيها الشباب، منوهًا عن رحلات اللجنة الاجتماعية والتي من أهم خطتها التصوير من داخل أماكن الزيارة لمعايشة الطلاب أجواء الرحلات.





ولفت إلى مسابقات اللجنة الرياضية عبر صفحتها الخاصة بشكل دوري ومستمر حتي لا يشعر الطالب بأى عوائق، مشيرًا إلى برنامج " تبسيط العلوم " المسؤولة عنه اللجنة العلمية والثقافية لدمج العمل بينهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



