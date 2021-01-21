تصل للمؤبد .. "نجدة الطفل" يوضح عقوبة عرض الأطفال للبيع

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن عقوبة الأب والأم بشأن عرض أبنائهما للبيع قد تصل إلى السجن المؤبد وفقا للمادة 6 لسنة 2010 من قانون الاتجار بالبشر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.





وتابع مدير خط نجدة الطفل خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الزوجين المتهمين بعرض طفلتهما للبيع في المطرية 4 شهور سيواجهان السجن المؤبد.





وأضاف، الظروف الاقتصادية ليست دافعا لعرض الأطفال للبيع لافتا أن الجريمة مكتملة وثابتة، لافتا أن نجدة الطفل تسعى للقضاء على هذه الظاهرة وحماية الأطفال من هؤلاء الفئة الضالة.