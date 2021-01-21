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رياضة

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

الخميس 21/يناير/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أوضح الألماني يورجن كلوب سبب استبعاده لمحمد صلاح وروبرتو فيرمينو من تشكيلة ليفربول الأساسية أمام بيرنلي، في المواجهة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.


قال مدرب ليفربول في تصريحات قبل المباراة:«علينا استخدام الجودة التي في الفريق، نلعب كل ثلاثة أيام وعلينا إجراء تغييرات». وحول التعثرات الأخيرة للفريق: «إنها مجرد مباريات قليلة (بدون انتصارات)، نريد تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات».


وأكمل:«ليس الأمر أننا لعبنا بشكل رائع ولم نكن محظوظين ولكن لا يمكننا التغيير إلا من خلال العمل وأن نبقى هادئين أمام المرمى». وأتم:«أنا لست قلقًا حقًا. أريد أن نلعب جيدًا الليلة عندما يكون من الصعب عادةً اللعب بشكل جيد يمكنهم (بيرنلي) إزعاجك». وسجل صلاح 17 هدفا مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات حتى الآن.


يذكر أن آخر مباراة جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، كانت أمام كريستال بالاس، ودخل بديلا في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين وساهم في صناعة هدف.
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