صحة البرلمان تطالب "القومي للمرأة" بالتصدي لختان الإناث

قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حوادث الوفاة إثر إجراء عمليات ختان الإناث في تزايد مستمر ما دفع الحكومة بالتحرك العاجل بإيجاد حل لهذه القضية التي نعاني من إنتشارها من قديم الأزل، إلا وهو تغليظ عقوبات القائمين علي هذا الفعل سواء كان ذلك موجها للطبيب أو من قبل الأهالي.





وطالبت "عبد الحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تبني وسائل الإعلام تناول هذه القضية والحديث عن مخاطرها مخاطبة الجمهور العام بكافة فئاته، فضلا عن إطلاق حملات طرق الأبواب من جانب المجلس القومي للمرأة مخصصة للزوجات من خلال تغيير المعتقد الخاطئ لديهم بأن الختان أمر مفيد وهام للفتيات.





وأوضحت عضو مجلس النواب، إن اقتراح إمضاء ولي الأمر علي تعهد بعدم ختان مولودته في حالة قيامه بتسجيل شهادة الميلاد وإلحاقها بالمدرسة أمر مرفوض ولا يحمل أي نوع من الجدوي معقبة " لو اتعمل للبنت ختان وبعدها راح سجل شهادتها هو حد عرف ولا شاف اللي حصل " فالتوعية والإرشاد أساس التحكم في زمام الأمور ويتبعها التشريع الصارم.





وأشارت النائبة، إلي ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفية في مناطق الريف ولا سيما الصعيد، فهناك ثقافة سائدة في القري الصعيدية بختان الفتاة مرتان الأولي عند الولادة والثانية قبل وجيزة من زواجها دون إدراكهم كم المخاطر الناجمة عن ذلك وأبرزها الإصابة بالعقم وحدوث إلتهابات ونزيف يؤدي إلي الوفاة في كثير من الأحيان.





وتابعت النائبة، الدين والطب يرفض رفضا باتا إجراء هذا النوع من العمليات للإناث والمعترف بها هو للصبية فحسب، لذا اتعجب من نوعية الأطباء الذين بجرونها والجدير بالذكر أن هذه العادة يرجع أصلها الى الدول الافريقية.

ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تغليظ العقوبة لحيال جرائم ختان الإناث، ويأتي ذلك لمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية.





وقالت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إن المجتمع المصري لا يزال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الازل، ولكن حان الوقت الأن لوقف هذه الجرائم وإستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على إستعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.





وشددت البرلمانية، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا.





ووافق مجلس الوزراء، أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).





ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".





كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.





ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.