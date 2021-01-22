بعد تساؤل أعضاء البرلمان.. عمداء جامعة حلوان يوضحون معايير اختيار المعيدين

* عميدة كلية التمريض تشدد على تطبيق قواعد العدل فى اختيار المعيدين

* عميد حاسبات يؤكد على شروط المعيدين

* وعميد علوم حلوان يقترح اقتراحات فى تعين المعيدين













طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي ، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.





وفى هذا الإطار قال الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن اختيار المعيدين يتم ضمن شروط ومعايير لابد من توافرها عند الطالب ليتم تعيينه كمعيد فى الكلية .





وأوضح أنه لابد الطالب أن يكون من أوائل دفعته وان الكلية لم تعد تأخذ بترتيب أوائل الدافعة فى آخر سنتين ولكن تأخذ بالترتيب على الدفعة فى العام الواحد فقط، ونوه إلى أن ذلك يتم وفقًا لخطة الجامعة الخمسية وبناء على هذه الخطة يتم تعين المعيدين .





فيما طالبت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، بأن يتم تطبيق مبادئ العدل فى اختيار المعيدين ولا بد أن يكون الطالب من أوائل الدفعة وذلك وفقًا للخطة الخمسية والتى توضع قبل ظهور النتائج مرحلة البكالوريوس لمنع حدوث أى تشكيك فى نزاهة الاختيار

ويتم سؤال رئيس كل قسم بالكلية عن العدد المطلوبة للتعيين كمعيدين بالكلية





كما أشارت أنه يجب على المتقدم ليكون معيد بكلية التمريض ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية فى سنة الامتياز ، أو قام بارتكاب أخطاءه مهنية أثناء عملة فى فترة الامتياز .





واقترحت عميدة كلية التمريض أن يتم عمل لجنة حيادية على مستوى كليات القطاع الطبى وكليات التمريض بمختلف الجامعة لعمل مقابلة مع الطالب المتقدم لمنصب المعيد و عمل اختبار الكتروني له التأكيد على مدى كفاءة العلمية، كما دعت الى التركيز على أن يكون المتقدم لدية مهارات التدريس والتواصل مع الطلاب لتوصيل المعلومة بشكل سيلس ومبسط يستطيع الطالب إدراكه .









وفى هذا الإطار صرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أن الشرط الأول لتعيين معيدين الكليات أنه يجب أن يكون الأول على دفعته ، وأشار إلى أنه يجب ان تتم إضافة معايير جديدة بجانب المعايير القديمة .





ونوه أبو الدهب إلى أنه من ضمن المعايير التي يجب إضافتها أن يتم عمل مقابلات شخصية للطلاب الأوائل لاختبار هل هم صالحون للتعيين كمعيدين و التدريب والتدريس للطلاب أم لا .





و بشأن تطوير المناهج فأكد إن الجامعات تعمل باستمرار على تشكيل لجان لمراجعة مناهج الكليات و جعلها مواكبة لسوق العمل و التطور المحيط كل فترة ٥ سنوات .









وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها فى العامين الماضيين.



