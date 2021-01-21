أكل بصل وثوم.. سيدة تروي ذكرى أول لقاء مع زوجها

يترك اللقاء الأول دوما انطباعات لا تتغير بسهولة، سواء كانت سلبية أو إيجابية فإنها تترك أثرا على الطرف الآخر بشكل عام في مقابلات العمل او حتى في المواعيد الغرامية.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بريطانية بالغة من العمر 55 عاما، قامت بالإفصاح عن ذكرياتها في أول لقاء مع زوجها في ذكرى زواجهما ال35 .





قالت السيدة إن زوجها الحالي كان زميلها في العمل حينها وكان معجبا بها ولكنه كان يخجل دوما أن يتحدث معها، فعلمت من أصدقاء مشتركين بينهما أنه شخص خجول ولكنه معجب بها ويريد الزواج منها.





وأشارت السيدة إلى أنها صدمت بشدة في أول لقاء جمعهما مع زوجها، وقالت إنه تناول كمية كبيرة من البصل والثوم على العشاء، مما وضعه في موقف محرج أمامها بسبب رائحة الفم المزعجة.





وأوضحت السيدة أنه شعر بالحرج الشديد بعد ذلك اليوم واختفى لمدة اسبوعين لخجله من ذلك الموقف، ولكنها أصرت أن تقابله مرة أخرى لتعبر لها عن إعجابها به و تزوجا بعد قصة حب شهد لها الجميع.