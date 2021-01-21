محمود بدر: من حق الشعب معرفة القرارات الخاصة بشركات قطاع الأعمال



وأوضح، أن هناك تفاوتا في الآراء داخل تنسيقية شباب الأحزاب، ولكنه يرى أن قراره استمرار شركات الدولة في العمل دون تصفية.





وشدد على أن من حق الشعب المصري معرفة القرارات المتخذة والاستفسار عنها حتي تهدأ قلوبهم.

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان الماضي جاء في توقيت صعب للغاية، ولكن الوضع في البرلمان الحالي مختلف، مؤكدا أنه من ضمن ما أخذ على البرلمان الماضي فكرة الرقابة.وتابع "بدر" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه من ضمن الأمور التي أتخذت على وزير الدولة للإعلام فكرة تدريب المتحدثين الرسميين للوزارات على التحدث ونقل الواقع للمواطنين، من أجل شرح ما يتم داخل الوزارات للمواطنين.وأضاف، أنه يؤخذ على وزير قطاع الأعمال الكثير من الأمور، وأهمها أن الرؤية العامة لدى الوزير التصفية.وأكمل: وزير قطاع الأعمال قام بتصفية الشركة الأهلية والقومية للأسمنت وأخيرا شركة الحديد والصلب، مشددا على أن دور النائب الإجابة عن اسئلة الناخبين وليس "دغدغة مشاعرهم".