خالد الجندي على dmc: ما حرّمه الله أمر ينفذ.. ولا نختلق له أسبابا لمنعه.. والفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن .. وهذا ردي على ناكري الحجاب

خالد الجندي:

- ما حرّمه الله أمر ينفذ.. ولا نختلق له أسبابا لمنعه

- الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن

- احترس حتى لا تقع في محظور.. لا تسب إسرائيل

- هذا ردي على القائلين بعدم وجود نص صريح للحجاب في الإسلام





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله حرم الطيبات من العطر والعلاقات الزوجية والصيد ولبس المخيط، أثناء أداء مناسك الحج، وهذا لضبط النفس والاتزان والتهذيب والتربية.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "علينا أن نتفق على أمر أن ما حرمه الله لا نوضح ولا نقول فيه سببا، فمثلا البعض يقول أنا بشرب خمر بس لا أسكر وربنا حرمها عشان بتذهب العقل وأنا عقلى بيكون حاضر نقول له هذا أمر إلهى لابد من تنفيذه دون خلق أسباب أو تلاشى الأسباب".





وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه أصبح اليوم هناك أشكال من الزواج ليس لها علاقة بالإسلام ، معلقًا على ما يطلق عليه مسمى «زواج التجربة».





وأضاف «الجندى»: «ولما الشخص اللى عامل الموضوع ده قال مش زواج ده عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وكلمة زواج تجربة دى من اجل الترويج والدعاية فى الإعلام، شوف عامل زواج إعلان ويقول تجربة».





وأكد أن هذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى ، ولابد من وقف هذه المهزلة، مستنكرًا : «هل المرأة تجرب؟!»، فما يطلق عليه "زواج التجربة" أصبحت اليوم أشكالا من الزواج لا علاقة للإسلام بها.





وحذر الجندى، ، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا أن نترك هؤلاء النصابيين تشويه صورة الإسلام".





وتابع الجندى،: "أجمل نسب فى القرآن الكريم كله بعد الانتساب إلى الله عزو وجل، والإسلام، أعظم وأعلى فئة مؤمنة فى القرآن كانوا الفراعنة، مستشهدا بقول الله: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه"، وهذا دليل إن هناك غيره كثير، وتلاقى حد يطلع يقولك متقولش إننا فراعنة، ده شرف لأى حد، فهم أعلاهم الله، حتى السحرة وقفوا ضد فرعون بعد إسلامهم".

وقال الشيخ خالد الجندى، إن بعض الآباء ممن يسمون أبناءهم "محمد"، لا يستطيعون أن يشتموهم، مضيفا "ده ابنك وأنت بتربيه بس متقدرش تقوله يا محمد يا كذا.. إكرامًا لاسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف : يجب أن نحترس فى الألفاظ التى تخرج من ألسنتنا حتى لا نقع فى محظور، مشيرا إلى سرقة حقوق الفلسطينيين ونسبتها إلى نبى من أنبياء الله عز وجل وقال لك ده إسرائيل.. لا أقول دولة إسرائيل.. أو نظام إسرائيل لكن لا تسب إسرائيل لأنه اسم نبى.





وحول الحجاب .. قال الشيخ خالد الجندي، إن الله يحرم علينا أحيانا الطيبات فالرجل في الحرم مثلا يمنع من المسك ولبس المخيط والجماع مع زوجته وهذا يسمى تحريم التوازن والتربية، وهناك تحريم مؤقت مثل تحريم أثناء وقت معين، أما التحريم الدائم فمثلا تحريم الزنا أو السرقة.





وأضاف الجندي : الآية رقم 31 في سورة النور نص واضح وصريح في تغطية الشعر: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، والخمار لا يقال إلا ما خالط الرأس ولا يوجد خمار على الصدر أو الكتف أو البطن أو الرجل ولا يقال الخمار إلا على الرأس وهذا لفظ يقال على الرجل والمرأة فيوجد في أحد أحاديث البخاري أن النبي يخرج علينا وقد خمر رأسه ويعني أنه يرتدي عمامة على رأسه ولذلك تقال كلمة خمرة أي غطت على العقل وهذا النص واضح أن الحجاب فرض في الإسلام.





وتابع: النص يعني أن الله ينادي على السيدات أن يطلن الطرحة التي يرتدينها على رؤوسهن لتصل إلى الجيوب بمعنى الصدر أي الآية تتكلم على الإضافة إلى الخمار وليس الخمار، وهذا رد على الذين يقولون أنه لا يوجد حجاب في الإسلام بنص واضح وكلمة الجيب تعني الفتحة في الجسم في الصدر أو في الرقبة وفي الأنف فالجيب بأي فتحة تؤدي إلى ما وراءها.