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توك شو

باهر دويدار: الكتابة للإذاعة أصعب لكنها ممتعة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:10 م
باهر دويدار
باهر دويدار
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حمزة شعيب
قال الكاتب باهر دويدار، إن ما قدمه الشهيد أحمد منسي هو السبب الأول في نجاح مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أن أحمد منسي شخص استثنائي.

وأضاف باهر دويدار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أول عمل احترافي قدمه في الإذاعة كان عام 2004 للفنان محمد هنيدي، مشيرا إلى أن ذلك فرق معه كثيرا في كتاباته الاحترافية للتليفزيون.

وأكد أن الكتابة للإذاعة أصعب لكنها ممتعة، وأنه يشعر بالحنين لها، لافتًا إلى أن أي كاتب سوف يتصدى لتقديم عمل عن المخابرات سيرى أمامه دائما الأستاذ صالح مرسي رحمة الله عليه، ولن يوجد أعمال ناجحة مثلما قدم هو تلك الأعمال.

وأوضح أنه يقدم شكلا جديدا ومختلفا في مسلسل "هجمة مرتدة"، خاصة أنه سوف يقارن بمسلسل "دموع في عيون وقحة" و"رأفت الهجان"، لذلك نريد أن نخرج من أي مقارنات خاصة أننا في الألفينيات، وأنه يريد أن يقدم شيئا يتذكره به الناس دائما حتى بعد وفاته.
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