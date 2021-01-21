باهر دويدار: الكتابة للإذاعة أصعب لكنها ممتعة

قال الكاتب باهر دويدار، إن ما قدمه الشهيد أحمد منسي هو السبب الأول في نجاح مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أن أحمد منسي شخص استثنائي.





وأضاف باهر دويدار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أول عمل احترافي قدمه في الإذاعة كان عام 2004 للفنان محمد هنيدي، مشيرا إلى أن ذلك فرق معه كثيرا في كتاباته الاحترافية للتليفزيون.





وأكد أن الكتابة للإذاعة أصعب لكنها ممتعة، وأنه يشعر بالحنين لها، لافتًا إلى أن أي كاتب سوف يتصدى لتقديم عمل عن المخابرات سيرى أمامه دائما الأستاذ صالح مرسي رحمة الله عليه، ولن يوجد أعمال ناجحة مثلما قدم هو تلك الأعمال.



