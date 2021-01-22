سياسي عراقي: يجب محاربة الفكر الإرهابي وتكثيف العمليات الأمنية في العراق.. فيديو

قال الدكتور محمد أبو كلل، مسؤول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي، إن التفجر الذي حدث في العراق اليوم يحمل بصمات الجماعات الإرهابية، سواء تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابي.





وأضاف "أبو كلل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون إي"، أن حتى الآن لا يوجد إعلان واضح لتبني أحد الجماعات الإرهابية لهذا التفجر، لافتا أنه لابد من اعتبار ما حدث بمثابة جرس إنذار لكافة الأجهزة الأمنية العراقية بان تسارع في تكثيف الجهد الاستخباري، وتكثيف العمليات الأمنية بكافة الأراضي العراقية.





وأوضح أنه لابد من دراسة الفكر الإرهابي ومحاربته لأن الحرب علي الإرهاب ليست حرب سلاح فقط، وإنما يجب القضاء علي هذا الفكر.





وأكد مسؤول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي، أن ما حدث اليوم في العراق مفجع ومؤلم، معقبا: «يوم أسود وحزين في تاريخ العراق».