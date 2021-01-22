ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سياسي عراقي: يجب محاربة الفكر الإرهابي وتكثيف العمليات الأمنية في العراق.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:02 ص
تفجر العراق
تفجر العراق
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور محمد أبو كلل، مسؤول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي، إن التفجر الذي حدث في العراق اليوم يحمل بصمات الجماعات الإرهابية، سواء تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف "أبو كلل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون إي"، أن حتى الآن لا يوجد إعلان واضح لتبني أحد الجماعات الإرهابية لهذا التفجر، لافتا أنه لابد من اعتبار ما حدث بمثابة جرس إنذار لكافة الأجهزة الأمنية العراقية بان تسارع في تكثيف الجهد الاستخباري، وتكثيف العمليات الأمنية بكافة الأراضي العراقية.

وأوضح أنه لابد من دراسة الفكر الإرهابي ومحاربته لأن الحرب علي الإرهاب ليست حرب سلاح فقط، وإنما يجب القضاء علي هذا الفكر.

وأكد مسؤول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي، أن ما حدث اليوم في العراق مفجع ومؤلم، معقبا: «يوم أسود وحزين في تاريخ العراق».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل 6 عسكريين في هجوم لتنظيم داعش بالعراق

البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على محافظة صلاح الدين بالعراق

عربية النواب: نرفض صمت المجتمع الدولي إزاء الحوادث الإرهابية في العراق

العراق تعلن بشرى سارة بشأن عصابات داعش الإرهابية

المؤسسات الدينية تدين الهجوم الانتحاري بأحد أسواق بغداد.. الأزهر: تتنافى مع الأديان والمبادئ الإنسانية.. الإفتاء: الشريعة الإسلامية ترفض الاعتداء على الآمنين

ترشيحاتنا

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر

القط عندي بيتكلم.. عاشق القطط يثير جدلًا على السوشيال ميديا

مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

ياسمين صبري تحتفل بـ عيد ميلادها.. شاهد

بقلب على صورتها.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري

أخبار سارة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف معلومات مهمة عن كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر