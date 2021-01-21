عميدة تمريض حلوان: نحرص على تطبيق مبادئ العدل لاختيار المعيدين

طالب أعضاء البرلمان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار باعلان معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات والجامعات، حيث إن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين .





قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان ، انه يتم تطبيق مبادئ العدل فى اختيار المعيدين ولا بد أن يكون الطالب من أوائل الدفعة وذلك وفقًا للخطة الخمسية والتى توضع قبل ظهور النتائج مرحلة البكالوريوس لمنع حدوث أى تشكيك فى نزاهة الاختيار

ويتم سؤال رئيس كل قسم بالكلية عن العدد المطلوب للتعيين كمعيدين بالكلية .





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كما أشارت الدكتورة صفاء الى انه يجب على المتقدم ليكون معيدا بكلية التمريض ألا يكون قد وقع عليه اى جزاءات تأديبية فى سنة الامتياز ، أو قام بارتكاب أخطاء مهنية أثناء عمله فى فترة الامتياز .









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واقترحت عميدة كلية التمريض أن يتم عمل لجنة حيادية على مستوى كليات القطاع الطبى وكليات التمريض بمختلف الجامعة لعمل مقابلة مع الطالب المتقدم لمنصب المعيد و عمل اختبار الكتروني له التأكيد على مدى كفاءة العلمية، كما دعت الى التركيز على أن يكون المتقدم لديه مهارات التدريس والتواصل مع الطلاب لتوصيل المعلومة بشكل سلس ومبسط يستطيع الطالب ادراكه .





وكان قد طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقًا لأهواء شخصية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي ، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.



