برلماني: أكثر الجلسات سخونة كانت مع وزير الإعلام

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان الحالى بدأ بداية مميزة، ومبشرة، وهناك تعظيم للأدوات الرقابية، لكن البرلمان الماضي كان مهتما بالتشريع.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أن البرلمان استمع لـ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمجموعة من الوزراء.





ولفت إلى أن الفصل التشريعى الحالى سيكون به توازن وسيفعل الدور الرقابي والتشريعي، موضحًا أن الجميع يهدف لـ مصلحة المواطن.





وأشار إلى أن النواب خلال الأيام الماضية كانوا على أتم الاستعداد، ووجهوا الوزراء وذلك من أجل تقديم الأفضل.





وأوضح أن هناك استحسانا لما عرض من بعض الوزراء منهم وزير التعاون الدولي، ولكن من أكثر الجلسات سخونة كانت جلسة وزير الإعلام أسامة هيكل.





وأكد أن الهدف من بيانات الوزراء هو وضع الرؤية لـ النواب لتحديد النقاط لتفعيل الدور الرقابي، و ما يتم يعتبر تقييما شاملا لـلنواب و لـلرأي العام عن عمل كل وزير.