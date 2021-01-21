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حازم إمام يشيد بكلمة أبو العينين في البرلمان بشأن الاستثمار الرياضي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:02 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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البهي عمرو
قال حازم إمام عضو مجلس النواب، إن المجلس خلال هذا الأسبوع استقبل مجموعة من الوزراء، لتقديم ما تم خلال العامين الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أنه تحدث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، فى البرلمان عن جودة الملاعب، رغم إنفاق 800 مليون جنيه للإصلاح". 

ولفت إلى أن المشكلة فى الملاعب تكون بعد انتهاء البطولات، مؤكدًا ان الدور الرقابي مطلوب للحفاظ على تلك الملاعب، معلقًا: "لدينا ملاعب جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة بشكل مستمر".

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة سجل كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب، وسيتواصل مع اللجنة بالبرلمان ويرد عما تم عرضه.

وأوضح أن كل وزير يقدم برنامجه أمام مجلس النواب لمناقشتها، ولذلك الجميع يعمل من أجل المواطن المصري.

وكشف أنه خلال جلسة اليوم طالبنا من الوزير اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبين من كورونا قبل أولمبياد طوكيو.

وأكد أن النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، تحدث اليوم خلال الجلسة عن الاستثمار الرياضي، وهذا أمر هام للغاية، بالإضافة إلى إرسال لاعبين للخارج.

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، سؤالا لوزير الشباب والرياضة حول القصور فى مراكز الشباب ، فى القرى بالدلتا والصعيد ، ونقص وتهالك المعدات والصالات الرياضية ، ونقص المدربين ، لافتا إلى أن أبناءنا فى القري والصعيد ثروة قومية ونريد استثمارها ووضعنا على خريطة الاستثمار الرياضي العالمي.

وأضاف وكيل مجلس النواب  فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أنه لا يمكن أن نظل نلقى على الدوله بالاتهامات بالقصور فى الإمكانيات ويجب طرح حلول لتخفيف الأعباء عن الدولة ووضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي ، حيث إن دولة مثل البرازيل تصدر 1200 لاعب وعندنا 4 أو 6 لاعبين فقط ، لماذا لا يكون لدينا عدد أكبر خاصة أنهم يمثلون مصر بالخارج مثل محمد صلاح وغيره.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر دولة شابة ويمكننا بناء إستراتيجية رياضية للاستثمار الرياضي والذي يمثل عائدا جيدا، وأصبحت الرياضة استثمارا، لافتا إلى أن السياسات الاستثمارية  الجديدة يجب أن تسير بجانب التشريع ويجب أن يكون قانون الرياضة محفزا للاستثمار الرياضي.
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