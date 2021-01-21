حازم إمام يشيد بكلمة أبو العينين في البرلمان بشأن الاستثمار الرياضي

قال حازم إمام عضو مجلس النواب، إن المجلس خلال هذا الأسبوع استقبل مجموعة من الوزراء، لتقديم ما تم خلال العامين الماضيين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أنه تحدث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، فى البرلمان عن جودة الملاعب، رغم إنفاق 800 مليون جنيه للإصلاح".





ولفت إلى أن المشكلة فى الملاعب تكون بعد انتهاء البطولات، مؤكدًا ان الدور الرقابي مطلوب للحفاظ على تلك الملاعب، معلقًا: "لدينا ملاعب جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة بشكل مستمر".





وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة سجل كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب، وسيتواصل مع اللجنة بالبرلمان ويرد عما تم عرضه.





وأوضح أن كل وزير يقدم برنامجه أمام مجلس النواب لمناقشتها، ولذلك الجميع يعمل من أجل المواطن المصري.





وكشف أنه خلال جلسة اليوم طالبنا من الوزير اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبين من كورونا قبل أولمبياد طوكيو.





وأكد أن النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، تحدث اليوم خلال الجلسة عن الاستثمار الرياضي، وهذا أمر هام للغاية، بالإضافة إلى إرسال لاعبين للخارج.



