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أصل الحكاية

قصة نجاح فولكس فاجن الألمانية بقيادة أدولف هتلر

الخميس 21/يناير/2021 - 10:46 م
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار
تعتبر شركة فولكس فاجن عملاق السيارات الألمانية ، وواحدة من أشهر الشركات العالمية على مدار 83 عاما بتاريخ الشعب الألماني .

بدأ تأسيس شركة السيارات عام 1937 ، وأطلق الزعيم أدولف هتلر تعليمات بتصنيع سيارة خفيفة ، لتناسب الألمان ، وبالفعل تأسست الشركة في مايو من نفس العام ، كما انها حملت في البداية اسم تجهيز سيارات للشعب الالماني قبل أن تتحول فى سبتمبر إلى العلامة التجارية الشهيرة فولكسفاجن أو سيارة الشعب تحقيقًا لحلم هتلر. 

ولم يمر وقت طويل حتى خرجت السيارة إلى النور، وكانت تسمى باسم Kraft-durch-Freude ، وتعني السعادة من خلال القوة ، ولأسباب تسويقية تم تغيير اسم السيارة فيما بعد إلى بيتل. 

وأندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939 ليتحول مصنع فولكس فاجن من تصنيع السيارات إلى بناء المعدات العسكرية ، وبعد انتهاء الحرب عاودت الشركة إنتاج السيارة بيتل تحت إدارة السلطات البريطانية لفترة من الوقت، قبل أن تعود فولكسفاجن مجددًا لإدارة ألمانيا الغربية عام 1948 وتبدأ سيارة الشعب فى الانتشار بالبلاد ، ولكن بعد أعوام قليلة توجهت أنظار فولكسفاجن صوب الأسواق الخارجية وتحديدا الأمريكية التى كانت تعيش حالة انتعاش فى الخمسينيات.

وكان عام 1972 علامة فارقة فى تاريخ فولكسفاجن حين كسرت رقم الإنتاج القياسى العالمى المسجل باسم شركة فورد موتور الأمريكية بنحو 15 مليون سيارة من طراز فورد تي، حيث تمكنت الشركة الألمانية من إنتاج أكثر من 21.529 مليون سيارة طراز بيتل.

وفى 1998 استحوذ عملاق السيارات الألمانى على أهم 3 شركات متخصصة فى إنتاج السيارات الفارهة وهى بنتلى ولامبورجينى وبوجاتي، ولم تتوقف فولكسفاجن عند هذا الحد بل استحوذت تدريجيا فى الألفية الثالثة على شركة بورش.
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