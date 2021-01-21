بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فتح المدارس في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن توقيع أمر تنفيذي يخص سلامة الطيران في ظل تفشي فيروس كورونا.





وقال بايدن، اليوم الخميس في كلمة له، إنه سيتم توقيع أمر تنفيذي يعيد فتح المدارس ضمن إجراءات محددة.





وأصدر بايدن، عددًا من القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، في إطار خطة إدارته لاحتواء الوباء.





وقرر، فرض استخدام الكمامة حيث إن ارتداءها عمل وطني، كما أعلن فرض الحجر الصحي للقادمين إلى أمريكا لمواجهة كورونا.





وقال للشعب الأمريكي إن إدارته إذا ارتكبت أخطاء ستعلن عنها، مستطردًا: "نحن في حالة طوارئ كبرى بسبب كورونا".





وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة إدارته لمواجهة فيروس كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية، لافتا إلى أن مشروعه يقوم على تلقيح 100 مليون في الـ100 يوم المقبلة.





وأشار بايدن إلى أن إدارته ستقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا، موضحًا أن البلاد تحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين.





ولفت إلى أن سيطلب من الكونجرس المزيد من الأموال للقطاع الصحي لمواجهة كورونا.





وأكد أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا اليوم لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع صناعة كل معدات الوقاية الصحية والاختبارات واللقاحات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.