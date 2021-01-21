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فن

قالوا لـ صدى البلد: محمد نجاتي يوضح تصريحاته بشأن الشيوخ.. وكيف استقبلت سميرة عبد العزيز خبر تعيينها بمجلس الشيوخ

الخميس 21/يناير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي:

محمد نجاتي: دور الممثل أهم من دكتور الجامعة ولن أخشى المتربصين
أكد الفنان محمد نجاتي أنه لن يخشى ما تعرض له من هجوم خلال الأيام الأيام الماضية بسبب تصريحاته عن أهمية دور الممثل في المجتمع وقيمة تأثيره وسط العامة.

وقال نجاتي: مع كامل احترامي لدور المعلمين سواء في المدارس أو دكاترة الجامعة، والدور القيم الذي يقدمونه، إلا أنه يدرك تماما ما قاله، فالممثل هو أخطر وأكبر تأثيرا على المجتمع، ولا جدال في ذلك.

وأضاف محمد نجاتي: لو وجه لي هذا السؤال مرارا سوف أجيب بنفس الإجابة، حتى الشيوخ يتضاءل دورهم أمام دور الممثلين في التأثير على كافة شرائح المجتمع.

محمد نجاتي قال إنه تربى في حي شبرا، وتتلمذ على أيدي عظماء يكن لهم كل تقدير، ولكن رأيه هذا الصدد نابع من اقتناعه التام بدور الرسالة التي  يقدمها الفنان وخصوصيتها.

يذكر أن الفنان محمد نجاتي، يشارك في مسلسل"ضربة معلم" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير (جابر) في حارة شعبية ويعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل بطولة محمد رجب، ومي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي .

الموزع أمين نبيل يكشف لـ صدى البلد تفاصيل تعاونه مع روبي في ألبومها الجديد
عبّر الموزع الموسيقي أمين نبيل، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة روبي في ألبومها الجديد ومع فريق عمل الأغنية.

قال أمين، في تصريح لـ "صدى البلد": "أتعاون مع روبي في أغنية واحدة وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان محمد حمزة".

وتابع: "مصطفى وحمزة كلموني عن فكرة حلوة واتفقنا نسمعها لروبي علشان هي بتحضر لألبوم جديد، اشتغلنا عليها وسمعتها أول ما خلصناها والحمدلله الأغنية عجبتها جدًا هي والأستاذ وليد منصور اللي اتشرفت جدًا بمقابلته في الاستوديو الخاص بي".

وعن غياب روبي عن الغناء فترة قال: "الحقيقة أنا مبعتبرش روبي غابت فترة لأنها كانت موجودة يمكن في مجال التمثيل وكانت محققة نجاحا كبيرا وهي على المستوى الشخصي إنسانة جميلة وعندها ذوق فني كلنا بنحبه".

واختتم حديثه قائلًا: "إحنا عملنا اللي علينا وربنا إن شاء الله يكرمنا بردود فعل تفرحنا وتوصل إحساسنا للناس".

سميرة عبد العزيز: اعتقدت أن تعييني في مجلس الشيوخ تشابه أسماء
وجهت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز شكرها إلى القيادة السياسية بعد اختيارها بالتعيين في مجلس الشيوخ المصري، مشيرة إلى أنه تكليف وتشريف تثمنه وتحاول أن تكون على قدره.

وقالت خلال ندوة بموقع صدى البلد: في البداية اعتقدت أن الامر مجرد تشابه أسماء، وأنه ثمة خطأ في تبليغي بالتعيين، ولكني وجدت بالفعل أنى الشخص المقصود.

وأضافت: سافرت مباشرة من الإسكندرية حيت أتواجد إلى القاهرة لحضور إجتماع تم تخصيصه في اليوم التالي لجميع المعينين من السيدات، والحقيقة أني فخورة بهذا الشرف إلى أبعد مدى.

وتابعت: كنت أخشى أن يتم منعي من ممارسة عملي بالتمثيل، بداعي وجودي في المجلس الموقر، حيث كنت وقتها أقدم العرض المسرحي "الوصية"، ولكني تفهمت بعدها أن الأمر ينطبق فقط على موظفي الحكومة.

وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته،  عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.
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