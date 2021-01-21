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أخبار العالم

بايدن يعلن فرض الحجر الصحي على جميع الوافدين إلى أمريكا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:43 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض حجر صحي على جميع الوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي للحديث عن خطة إدارته لمواجهة الجائحة: "في ضوء تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا، فإننا نفرض الآن إجراء جديدا على الأشخاص المسافرين من دول أخرى إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "بجانب ارتداء الكمامات، فإن كل مسافر من دولة أخرى إلى الولايات المتحدة سيتطلب منه إجراء اختبار كورونا قبل مغادرته والخضوع للحجر الصحي لدى وصوله إلى أمريكا".

ورسم بايدن في خطابه صورة قاتمة لمعركة الولايات المتحدة مع جائحة كورونا، قائلًا إنها ستكون معركة صعبة للغاية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أعداد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى نصف مليون حالة وفاة بحلول الشهر المقبل.

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