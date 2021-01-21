ضبط 10 أطنان مخلفات بسكويت مجهول المصدر في مصنع بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة للرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجاري.





وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير محضر حيازة 10 طن هوالك ومخلفات بسكويت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات بغرض استخدامه في الاغراض التجارية بأحد مصانع منطقة برج العرب.





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وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.





وفي حملة أخرى، شنت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية، حملات على المحلات التجارية، أسفرت عن ضبط عدد 340 شمعة فلتر مياه وعدد 18 فلتر مياه مجهول المصدر، وضبط عدد 60 زجاجة كحول مجهول المصدر، وضبط 2000 عبوة طلاء اظافر غير مدون عليه أي بيانات، وضبط عدد 110 ساعات مجهولة المصدر، وضبط عدد 100 عبوة مبيض بشرة بدون بيانات.





وتم تحرير عدد 3 محاضر لمحلات ملابس معلنة عن أوكازيونات وهمية بغرض التدليس و بدون تصاريح.





وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.