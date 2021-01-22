لهذا السبب.. توجه الطلاب غير القادرين لإدارة رعاية شباب حقوق القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام ، سرعة التوجه الى ادارة رعاية الشباب بالكلية فى موعد اقصاه ٢٠ من فبراير القادم .





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كما نوه اتحاد الكلية ، يجب على الطلاب أن لا يكون سبق لهم التقديم فى ادارة اخرى تابعة للجامعة حتى لايتم الغاء الاثنين .





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