سر الارتفاع الهائل في معدل الإصابات بـ كورونا بأمريكا.. طبيب يجيب.. فيديو

قال الدكتور هشام العسكري مدير برامج علم البيانات بجامعة تشابمان بأمريكا، إن البحث العملي يكون أداة لمعالجة بعض المشاكل المتواجدة في المجتمع والبحث العلمي ليس رفاهية.





وأضاف العسكري في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن جائحة كورونا غيرت اتجاه البحث العلمي في كافة دول العالم".





وتابع :" ميزانية البحث العلمي في أمريكا ضخمة للغاية والإمكانات المتاحة للباحثين مرتفعة، ولكن مهما ارتفعت القدرات والموارد تظهر أمور استثنائية مثل جائحة كورونا".





وأكمل هشام العسكري:" أعداد اصابات فيروس كورونا في امريكا مرتفعة للغاية وذلك يرجع إلى إجراء كم هائل من الاختبارات ومسحات كورونا للشعب الأمريكي وبالتالي تظهر حالات أكثر".





ولفت :" متوسط اعمار الشعب الأمريكي مرتفعة وبالتالي يتأثرون بشكل كبير من مضاعفات فيروس كورونا"، مضيفا:" لا يمكن المقارنة بين وضع انتشار فيروس كورونا في أمريكا وبأي دولة ولا يمكن مقارنة البروتوكول الصحي المتواجد في أي دولة بأخرى".



