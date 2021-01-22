أسامة ربيع لـ صدى البلد: قناة السويس الجديدة سددت مصاريف إنشائها خلال 45 يوما.. حققنا ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة.. وعملنا بكامل طاقتنا رغم كورونا.. وهذه خطتنا بحلول 2023

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد عن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بقناة السويس، مؤكدا أن الهيئة عملت بكامل طاقتها على الرغم من أزمة كورونا التي ضربت العالم.
وكشف ربيع أن قناة السويس حققت ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة إضافة إلى أن الهيئة استقبلت 4085 سفينة مرت بالقناة خلال عام 2020.
وإليكم أبرز تصريحات ما قاله رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس:
- حققنا ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة
- استقبلنا 4085 سفينة مرت بالقناة خلال عام 2020
- قناة السويس الجديدة أضافت الكثير
- قناة السويس الجديدة سددت مصاريف إنشائها في 45 يوما
- عملت بكامل طاقتها رغم كورونا| قناة السويس تعلن عن خطتها بحلول 2023
- تدشين 4 قاطرات جديدة بحمولة شد تصل إلى 70 طنا
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس لعام 2019/2020 كانت فوق التوقعات بالرغم من وباء كورونا، لافتا إلى أنهم حققوا ثالث أعلى إيراد فى تاريخ قناة السويس وثاني أعلى حمولة في تاريخها.
وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: "كنا نعلم التأثير الذي حدث منذ ديسمبر 2019 على حركة التجارة العالمية والنقل البحري.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: اتخذنا عددا من الإجراءات الهامة ودرسنا الوضع مع ادارة التخطيط والبحوث وناقشنا جميع الأمور بمنتهى الأريحية ووجدنا أنه لا بد من عمل حوافز تنافسية للسفن وتخفيضات في رسوم عبور القناة.
وأشار ربيع إلى أن السفن وجدت أريحية في عبور القناة، قائلا: "وصلنا الى تخفيض 50% وأكثر على السفن خاصة القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي وحاولنا جذبه ووصلت التخفيضات 75%.
وكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة التخطيط والبحوث المتواجدة بالهيئة على أعلى مستوى، مؤكدا انه كان لها دور كبير خلال أزمة كورونا بأفكارها لاتصالها بكافة الموانئ والتوكيلات الملاحية.
وأضاف ربيع أن تلك الهيئة تعلم جميع تحركات السفن. مشيرا إلى أنه يتم وضع أفضل الخطوط لمسارات السفن.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة استقبلت 4085 سفينة مرت بها خلال عام 2020 ، مؤكدا أننا اتخذنا عددا من الإجراءات الهامة ودرسنا الوضع مع إدارة التخطيط والبحوث وناقشنا جميع الأمور بمنتهى الاريحية ووجدنا أنه لا بد من عمل حوافز تنافسية للسفن وتخفيضات في رسوم عبور القناة.
وأشار ربيع إلى أن السفن وجدت أريحية في عبور القناة، قائلا: "وصلنا الى تخفيض 50% وأكثر على السفن خاصة القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي وحاولنا جذبها ووصلت التخفيضات 75%.
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تصنيف القناة هبط خلال إحدى الفترات نتيجة أن الأعماق الخاصة بها كانت غير جيدة وزمن العبور كان كبيرا يصل إلى 22 ساعة إضافة إلى أن الأمان الملاحي كان غير جيد.
وأضاف ربيع أن قناة السويس الجديدة أضافت اعماقا تصل إلى 66 قدما وعرضا أكبر ووقت عبور أقل من القناة القديمة يصل إلى 11 ساعة مما جعل التوكيلات والسفن العالمية تتطلع للعبور من قناة السويس.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس ان هناك العديد من الإجراءات المهمة لعبور السفن من الحركة وقياس الغطس وحمولتها، مؤكدا أن الحاويات يقوم بالعمل عليها كبير المرشدين لتحديد الأولوية للعبور.
وأشار ربيع إلى أنه كان هناك إحدى السفن العابرة كان عليها 62 حالة إصابة بكورونا، مؤكدا أن الحجر الصحي المصري منع صعود أي فرد على تلك السفينة وكانت مشكلة بالنسبة لنا ولكن تمت عملية العبور بسلاسة.
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك سفنا تعبر من القناة يصل عمقها إلى 18 مترا واستطعنا أن نقوم بتنفيذ تلك الأعماق في القناة بنجاح.
وأضاف ربيع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية في إنشاء قناه السويس الجديدة وأن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد، مشيرا إلى أن يوم الافتتاح شهد عبورا لعدد من السفن.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه خلال شهر ونصف استطاعت القناه أن تقوم بسداد ما تم إنفاقه لإنشائها.
وأشار ربيع إلى ان العديد من القنوات قد حققت خسائر خلال كورونا، مؤكدا أن قناه بنما خسرت 40% مؤكدا أننا حققنا مكاسب على الرغم من خلال تلك الجائحة.
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناه السويس فتحت قنوات اتصال مع النقل البحري العالمي وإعطائهم ميزة في التعامل، والتأكيد أن القناه تعمل بكامل طاقتها على الرغم من أزمة كورونا.
وأضاف ربيع أنه في بعض الأحيان خلال الفترة الماضية خلال الجائحة كان هناك عبور لأكثر من 60 سفينة في اليوم، مشيرا إلى انه خلال أغسطس 2019 كان هناك عبور لـ 81 سفينة.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: نطمح خلال عام 2023 إلى عبور ضعف العدد الذي كان يعبر قبل إنشاء قناة السويس الجديدة ونطمح للوصول إلى 85 إلى 90 سفينة في اليوم.
وقال رئيس هيئة قناة السويس انني أطمع أن يعبر 5 مليارات طن حمولة سنويا من قناة السويس.
وأشار ربيع إلى ان الحمولات التي تعبر بقناة السويس الآن تصل إلى 3 ملايين طن، قائلا: أطمح في أن يعبر 5 ملايين طن بحلول عام 2023.
كد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تدشين 4 قاطرات جديدة بحمولة شد تصل إلى 70 طنا وتم تدشينها في ترسانة بورسعيد مؤكدا أنه تم تدشينها جميعا بصناعة مصرية.
وأضاف ربيع أنه تم الاتفاق مع شركة صينية على إنشاء 5 قاطرات للاستفادة من التكنولوجية الموجودة حيث ستكون حمولة الشد تصل إلى 75 طنا.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تقوم بتأسيس جراجات بالمجرى الملاحي، وهي من ضمن خطة الهيئة لتطوير المجرى الملاحي، وذلك لإنقاذ احتمالية تعطل أي سفينة.
وأشار ربيع إلى أنه تم تطوير 16 نقطة مراقبة بطول القناة مؤكدا أن تلك النقط تحدد المسافات بين السفن والسرعة المحددة والعمل على حل المشاكل الموجودة بالسفن.