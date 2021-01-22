أسامة ربيع لـ صدى البلد: قناة السويس الجديدة سددت مصاريف إنشائها خلال 45 يوما.. حققنا ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة.. وعملنا بكامل طاقتنا رغم كورونا.. وهذه خطتنا بحلول 2023

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد عن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بقناة السويس، مؤكدا أن الهيئة عملت بكامل طاقتها على الرغم من أزمة كورونا التي ضربت العالم.





وكشف ربيع أن قناة السويس حققت ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة إضافة إلى أن الهيئة استقبلت 4085 سفينة مرت بالقناة خلال عام 2020.





وإليكم أبرز تصريحات ما قاله رئيس هيئة قناة السويس





رئيس هيئة قناة السويس:





حققنا ثالث أكثر إيراد في التاريخ وثاني أعلى حمولة

استقبلنا 4085 سفينة مرت بالقناة خلال عام 2020

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس لعام 2019/2020 كانت فوق التوقعات بالرغم من وباء كورونا، لافتا إلى أنهم حققوا ثالث أعلى إيراد فى تاريخ قناة السويس وثاني أعلى حمولة في تاريخها.





وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: "كنا نعلم التأثير الذي حدث منذ ديسمبر 2019 على حركة التجارة العالمية والنقل البحري.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس: اتخذنا عددا من الإجراءات الهامة ودرسنا الوضع مع ادارة التخطيط والبحوث وناقشنا جميع الأمور بمنتهى الأريحية ووجدنا أنه لا بد من عمل حوافز تنافسية للسفن وتخفيضات في رسوم عبور القناة .





وأشار ربيع إلى أن السفن وجدت أريحية في عبور القناة، قائلا: "وصلنا الى تخفيض 50% وأكثر على السفن خاصة القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي وحاولنا جذبه ووصلت التخفيضات 75%.



