حازم إمام: وزير الرياضة وعد بإلقاء بيان يوضح كافة الملابسات حول انتخابات اتحاد الكرة

كشف النائب حازم إمام تفاصيل أول مواجهة مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة "دي إم سي" أنه تحدث خلال الجلسة العامة التي حضرها الوزير عن سوء الملاعب مشيرا إلى أن الملاعب تحتاج إلى إصلاحات ولا بد من الصيانة والمتابعة.

وأكد أن كرة القدم صناعة ويجب التركيز على تطوير الملاعب ومصر لديها إمكانات كبيرة ولدينا ملاعب جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة بشكل مستمر.

وقال حازم إمام " طلبت من وزير الشباب والرياضة اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبين من كورونا قبل أولمبياد طوكيو، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتوفير موارد مالية لها وخاصة في القرى.





وشدد على أنه يجب التركيز على الاستثمار الرياضي بالقطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن وزير الرياضة وعد بإلقاء بيان يوضح كافة الملابسات حول انتخابات اتحاد الكرة.