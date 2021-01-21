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أخبار العالم

مصيره على المحك.. مجلس الشيوخ يناقش لائحة عزل ترامب في هذا الموعد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب الأمريكي قد يرسل لائحة عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ يوم الجمعة، بتهمة التحريض على العصيان المدني.

وقال مصدر مطلع للوكالة، إن مجلس النواب قد ينقل لائحة العزل التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، فيما قال النائب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ديك دوربين، إنه يتوقع نقل اللائحة إلى مجلس الشيوخ في غضون يوم أو اثنين.

وسيقرر مجلس الشيوخ بذلك مصير دونالد ترامب حتى بعد مغادرته منصبه، ففي حال تمت الموافقة على اللائحة، سيمنع ترامب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وستوجه إليه اتهامات مرتبطة بمهامه كرئيس للبلاد.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أكدت أن مجلس النواب مستمر في إجراءات محاكمة ترامب، مشيرة إلى أنها ستعطي ترامب بطاقة مجانية للذهاب إلى السجن.

وحول ما إذا كان قرار العزل يقوض جهود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للم شمل الأمريكيين من جديد، قالت بيلوسي إن هذا الأمر لا يقلقها.
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