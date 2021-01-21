3 أفلام عربية ضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب

اختير الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" ضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب المرموقة.

الفيلم كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة الجونة السينمائية، والذي تم انتقاؤه ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ77 المقبلة لمهرجان فينيسيا السينمائي، والتي يُفترض أن تُقام في الفترة ما بين 2-12 سبتمبر 2020.



