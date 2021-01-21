وزيرة الصحة: كلمة رئيس مجلس النواب "طبطبت" على الأطقم الطبية

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن القطاع الصحى لا يزال يعمل فى كل شيء، رغم استنزاف كورونا، وكل ما تم حدث من فضل الأطقم الطبية، وسعيدة وفخورة بالعمل وسط هؤلاء الأطقم الطبية بداية من الممرضين والأطباء والإداريين، وأترحم على الشهداء منهم، وذكرى الراحلين فى قلوبنا، فلن أنسى رئيس تمريض النجيلة الذى ضحى بحياته لإنقاذ سيدة، والدكتور حمدى الطباخ مدير الشئون الطبية فى أحد المستشفيات، والأبطال عددهم كبير.





وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، أن كلمة رئيس مجلس النواب من المستشار حنفى الجبالى، "طبطبت"، على كل الأطقم الطبية، وأشعرتهم أنهم مقدرين، فهذه الكلمات تؤثر بشكل غير طبيعى على الأطباء، وتمنحهم طاقة إيجابية.





وتابعت، دار الحكمة "نقابة الأطباء" هى بيت الأطباء، وشرف لنا أن تضمنا مظلة الأطباء، وأنا عضو بها، فهو بيت الطبيب المصرى، وسنجتمع على الحديث عن بطولات الأبطال من الأطباء، ولن أنس فى ذلك الوقت، أن أوثق هذا التاريخ.





وأردفت، أن المعهد القومى للتدريب أنشئ عام 2005، وكان به مكتب وزير الصحة، وحينما جئت للوزارة، فضلت أن أكون مكتب وزير الصحة، هو مكتب أمين عام الزمالة المصرية، واكتفيت بمكتب وسط البلد، لأن العلم له مكانة كبيرة، ونقوم بتمثال للأميرة "فاطمة" فى الأكاديمية، وتواصلت مع مجموعة من الفنانين حتى يقوموا توثيق بالصور، او بالجداريات لعلماء الطب فى مصر، فلا يمكن أم يكون الأطباء الكبار مثل ممدوح جبر وعلى باشا إبراهيم ومجدى يعقوب وأحمد عكاشة، ليس لهم ما يوثق تاريخهم.