تفاصيل مسرحية "فرحة" مع الفنان أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة

وسط نجاح جماهيري عريض تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "فرحة".

مسرحية "فرحة"، تدور أحداثها حول قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب الذين يتعرضون للاختطاف، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح.



كما يشارك بالعرض سارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.