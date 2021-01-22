إبراهيم عيسى: خسائر الصحافة فى مصر 14 مليار جنيه بينما الحديد والصلب تخسر مليارا واحدا فقط

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن انجلترا وهى الدولة الرأسمالية، لازال التعليم يدار بها من الدولة ومجانا، من المرحلة الأولى حتى التعليم الجامعى، فهناك 98% تمويل للصحة مجانية، فهذه اشتراكية فى قلب الرأسمالية.





وتابع خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس" أن 21% من موازنة فرنسا تذهب للتعليم المجانى، وفى نفس الوقت الصين بكل اشتراكيتها هناك بها تعليم خاص ، فالحديد والصلب فى مصر تخسر مليار جنيه، فى نفس الوقت هناك 14 مليار جنيه خسائر من مؤسسات صحفية، فالصحافة فى مصر هناك 10 آلاف صحفى.





وأضاف، النجاح فى أى مكان يشترط، الشفافية، فهناك الرقابة الإدارية، ولكن هذا غير كافة، لابد أ، الشعب نفسه يراقب، متمثلا فى مجلس النواب، فالتعامل مع بيع شركة، لابد أن تكون تحت عنوان الشفافية وتحت سؤال، "لماذا".





وأردف، من المهم أن يكون هناك حالة من "الرضاء" العام، وعلينا احترام العواطف والمشاعر المتعلق بأن الحديد والصلب له تاريخ كبير، بشرط ألا تعطلنا العاطفة، فجميعنا لدينا هدف واحد وهو الذهاب للتطور والعيشة الكريمة لشعب مصر.