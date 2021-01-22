فضح نفسه.. مقطع فيديو لأحد الشباب على تيك توك يتسبب في أزمة.. فيديو

صدم رواد تطبيق تيك توك بعد أن قام أحد المشاهير بتصوير منزله من الداخل أمام متابعيه و فوجئوا بغرفة سرية في منزله ظهرت في مقطع الفيديو الذي قام بتصويره .





وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن مقطع عبر تطبيق تيك توك نال نسبة مشاهدة عالية للغاية من قبل المتابعين بعد أن لفت إنتباهم شئ ما غامض في الفيديو .





يظهر في المقطع أحد مشاهير التيك توك و هو يصور منزله و يفتح أبواب الغرف ليطلع متابعيه على منزله و أدق تفاصيل الغرف بالمنزل إلا ان المتابعين لاحظوا وجود غرفة غريبة بالمنزل .





لم يلتفت المتابعين للأثاث الضخم الغالي الذي ظهر في الفيديو ولا للغرف الكبيرة الموجودة بالمنزل، و لكن ما لفت انتباههم هو وجود غرفة تشبه السجن فهي مجرد جدران فقط بلا أثاث أو حتى طلاء .





تساءل الرواد عن استخدام تلك الغرفة، خاصة بعد أن لاحظوا أن تلك الغرفة تقع في السرداب الخاص بالمنزل، زادت تعليقات المتابعين للدرجة التي لفتت انتباه الشرطة و جاري التحقيق مع ذلك الشاب .