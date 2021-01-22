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منوعات

فضح نفسه.. مقطع فيديو لأحد الشباب على تيك توك يتسبب في أزمة.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:41 ص
صدى البلد
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مريم صليب
صدم رواد تطبيق تيك توك بعد أن قام أحد المشاهير بتصوير منزله من الداخل أمام متابعيه و فوجئوا بغرفة سرية في منزله ظهرت في مقطع الفيديو الذي قام بتصويره . 

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن مقطع عبر تطبيق تيك توك نال نسبة مشاهدة عالية للغاية من قبل المتابعين بعد أن لفت إنتباهم شئ ما غامض في الفيديو . 

يظهر في المقطع أحد مشاهير  التيك توك و هو يصور منزله و يفتح أبواب الغرف ليطلع متابعيه على منزله و أدق تفاصيل الغرف بالمنزل إلا ان المتابعين لاحظوا وجود غرفة غريبة بالمنزل . 

لم يلتفت المتابعين للأثاث الضخم الغالي الذي ظهر في الفيديو ولا للغرف الكبيرة الموجودة بالمنزل، و لكن ما لفت انتباههم هو وجود غرفة تشبه السجن فهي مجرد جدران فقط بلا أثاث أو حتى طلاء . 

تساءل الرواد عن استخدام تلك الغرفة، خاصة بعد أن لاحظوا أن تلك الغرفة تقع في السرداب الخاص بالمنزل، زادت تعليقات المتابعين للدرجة التي لفتت انتباه الشرطة و جاري التحقيق مع ذلك الشاب . 
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