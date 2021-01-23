الدكتور ضيع مستقبلها.. مأساة الطفلة نور خرجت بعاهة من مستشفى بالفيوم وتحتاج 8 عمليات ..فيديو

مازالت أسرة الطفلة "نور سعيد"، 5 سنوات، تعيش مأساة حقيقية منذ ولادتها، وحتى إجراء 4 عمليات على يد جراح عظام في التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، خرجت بعدها بمأساة أكبر، بعد أن تسببت هذه العمليات في خلع مفصل الحوض، وخروجها أيضًا بقدم أكبر من الأخرى.





وقالت دعاء محمد، والدة الطفلة "نور"، "نجلتى وُلدت بعيب خلقي في قدميها وساقيها، وهو ضمور مما جعلها لا تستطيع السير وتلهو مثل باقى الأطفال الذين فى عمرها، وضاعت البسمة من شفتيها، بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن الخروج للشارع أو الذهاب مع اصحابها الصغار للهو".





وأضافت الأم المكلومة، "ذهبت بها إلى مستشفى أبو الريش للأطفال بالقاهرة، ولأسف لم يفعلوا لها أى شيء سوى أنهم طلبوا رقم المحمول الخاص بوالدها"، مؤكدين أنهم سوف يتصلون بنا لإجراء العملية واستكمال العلاج ، وللأسف لم يتصل بنا أحد من مستشفى أبو الريش، ثم ذهبت بها إلى مستشفى جامعة الفيوم، وبعد الكشف الطبى عليها وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، لكى يتم إجراء عملية جراحية لها، فلم يتم".





وتابعت "توجهت بها إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم "أطفال"، وهناك سامحهم الله، حددوا لها يومًا لإجراء عملية جراحية، فحمدت الله على ذلك، وتم بالفعل إجراء العملية الجراحية لنجلتى "نور"، وياريتهم ما عملوها حيث خرجت بعد إجراء 4 عمليات جراحية، أسوأ من مما كانت، وتسبب طبيب جراحة العظام الذى أجرى لها العملية الجراحية فى خلع مفصل الحوض، إضافة إلى أننا فوجئنا أنها تسير بقدم طويلة وأخرى قصيرة، إضافةً إلى مضاعفات في كف يديها".





وأضافت الأم "توجهت بعد ذلك الى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لكى أتقدم بشكوى ضد الطبيب الذى أجرى لى العملية، إلا أنهم فى المستشفى رفضوا دخولى لمكتب مديرة التأمين الصحي لكى أقابلها، وقابلت طبيبًا عاملني معاملة جافة، وغادرت المستشفى والدموع تنهار من عيني".