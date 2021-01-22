بعد زيادة إصابات كورونا.. كاتدرائية بريطانية تتحول لمركز تلقيح كورونا.. فيديو

وتعد الكاتدرائية واحدة من ثلاث يفتحن أبوابهن لمتلقي اللقاح من كبار السن والعاملين بالقطاع الصحي في إطار الخطة البريطانية لتلقيح الفئات الأكثر ضعفًا ضد الفيروس بنهاية شهر فبراير

وحولت السلطات البريطانية حافلتين في لندن إلى سيارات إسعاف للمساعدة في تخفيف الضغط على مركز الصحة العامة في العاصمة المتضررة بشدة من استمرار ارتفاع وفيات كورونا





ويمكن للحافلات ذات الطابق الواحد أن تستوعب أربعة مرضى، وقد تم تجهيزها بجميع المعدات الحيوية بما في ذلك مضخات التسريب وأقنعة الأكسجين والشاشات.





وتنقل الاتوبيسات في البداية المرضى إلى مستشفى Nightingale الذي أعيد افتتاحه حديثًا في ساحة اكسسيل بلندن للحصول على رعاية داعمة وتأهيلية قبل الخروج من المستشفى.