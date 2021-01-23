حزب مستقبل وطن يوزع 2500 كرتونة لدعم الأكثر احتياجا في الفيوم

تولي فريق الحزب توصيل كرتونة المواد الغذائيه الى منازل المستحقين لها من المواطنين، ضمن مسيرة الخير التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار "كلنا واحد" في إطار "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم".

تولي فريق الحزب توصيل كرتونة المواد الغذائيه الى منازل المستحقين لها من المواطنين، ضمن مسيرة الخير التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار "كلنا واحد" في إطار "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم".

وزعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ امين الحزب بالمحافظة ، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب،

وزعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ امين الحزب بالمحافظة ، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، 2500 كرتونة تحتوى على المواد الغذائية الجافة علي الأسر الأكثر احتياجا بقري ونجوع مراكز محافظة الفيوم تحت أشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بالمحافظة وبالتنسيق مع أمانات المراكز.

أشار المهندس عبد القادر الجارحي امين الحزب بالمحافظة أن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلى اهالينا من المستحقين مشيرا الي أن هذة المبادرات تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنها في الظروف القاسية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا وأن يٱتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال المساهمة في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال تنظيم المبادرات والفاعليات التي ينظمها الحزب للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذة الجائحة.





كما طالب بعمل حملات تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة والعمل علي تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.







