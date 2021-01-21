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أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع

الخميس 21/يناير/2021 - 11:22 م
أوستن لويد
أوستن لويد
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محمد عثمان
وافقت الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تنازل يسمح لأوستن لويد، مرشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنصب وزارة الدفاع، بتولي المنصب رغم عدم مرور 7 سنوات على تقاعده من الجيش الأمريكي.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن أوستن أنهى خدمته العسكرية عام 2016، ما دفع مجلس النواب إلى التصويت على إمكانية منحه استثناء مثلما حدث مع وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، الذي رشح الرئيس السابق، دونالد ترامب لنفس المنصب.

وسيصبح لويد أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية، وذلك في إطار خطة بايدن لتشكيل حكومة تشمل جميع أطياف المجتمع الأمريكي.
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