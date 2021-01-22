حبس صاحب شركة لاتهامه بحيازته 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب شركة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتى" بدون مستندات مجهولة المصدر، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهم.





وتمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتى" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



