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رياضة

الدنمارك يفوز على قطر 32-23 في مباراة الأهداف السريعة ببطولة العالم لليد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق المنتخب الدنماركي الفوز الرابع له على التوالي ، في مونديال العالم لكرة اليد المقامة في مصر ، خلال الفترة من 13- 31 يناير الجاري.

ونجحت خبرات المنتخب الدنماركي ، حامل لقب مونديال 2019، في تحطيم اسوار الدافع القطرية القوية، في حسم نتيجة المباراة، لصالحهم 32-23 ، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في اطار مباريات الدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد .

الشوط الاول

شهد الشوط الاول ، في بدايته ندية واضحة وسرعة تعويض الاهداف من جانب المنتخب القطري، والتفوق في اوقات كثيرة، امام لاعبي الدنمارك، خاصة خلال ال15دقيقة الاولى ، حتى كان لاعبو قطر اول من هزوا الشباك في اللقاء، وتقدموا بهدفين مقابل لا شيء للمنافس الدنماركي في اول دقيقتين، لكن خبرات ومهارات ميكيل هينسين، و ماتياس يورجنسن، ورفقاؤهما تسيدت الموقف ورجحت كفة حامل اللقب، خاصة في الثلث الاخير من الشوط الاول ، لدرجة ان محمود زكي وعمر خالد ، ولاعبي المنتخب القطري ،  فشلوا في احراز اي هدف لمدة 7دقائق كاملة ،لينتهي الشوط بتفوق الدنمارك 17-12.


الشوط الثاني

نجح المنتخب القطري ، في تصحيح الاخطاء التي وقع فيها في الشوط الاول، وقام المدير الفني ، بإجراء بعص التعديلات في مراكز اللاعبين، التي اسفرت عن نجاحهم في تقليص فارق الاهداف ، واظهر لاعبو العنابي انهم لن يكونوا لقمة سائغة لحامل اللقب، وشهدت الثلاثين دقيقة، منافسة شرية وسرعة في تسجيل الاهداف من كلا المنتخبين، لكن خبرات ومهارات ميكيل هينسن، وماتيوس جدسيل ، وهولز ورفاقهم ، تفوقت على حماس يوسف العلي ومروان ساسي، وفرانكس كارول، مهاجمي العنابي وشجاعة خط الدفاع ، لتحسم نتيجة المباراة لصالحهم حامل اللقب بفارق 9 اهداف.
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