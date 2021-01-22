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تعليم

٢٣ يناير .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

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وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورات داخل دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا . 

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وأكد المركز أنه سيتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

ومن هذه الدورات دورة حول مكافحة الفساد والتعريف به، يومى السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

وتقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز
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