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رياضة

مونديال اليد.. ماتيوس جدسيل رجل مباراة الدنمارك وقطر

الخميس 21/يناير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حصل اللاعب ماتيوس جدسيل، مهاجم منتخب الدنمارك على لقب رجل المباراة الاول ، وافضل لاعب، في مباراة منتخبي الدنمارك وقطر التي أقيمت الليلة ، في اطار مباريات الدور الرئيسي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد ، وانتهت بفوز الدنمارك32-23  على العنابي القطري.

وقاد ماتيوس زملاءه الى تحقيق فوز كبير ومستحق على المنتخب القطري، وظهرت مهارات ماتيوس ، وتسديداته القوية والمتقنة على مرمى المنافس، فضلا عن دوره الكبير في بتمريراته لزملائه على دائرة منطقة المنافس ، مما ساهم في تحقيق الفوز  اللبير والرابع على التوالي للمنتخب الدنماركي
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